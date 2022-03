Kyiv e Putin: chi è più sotto assedio? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tra Kyiv e Putin chi è più sotto assedio? C’è una guerra che difficilmente Putin perderà, che è quella fatta di violenze, di eserciti, di armi, di truppe, di proiettili, di bombe e di attacchi al cuore di una democrazia sovrana, e chissà fino a quando la formidabile resistenza ucraina, ed europea, potrà sostenere il peso di un confronto impari con quel convoglio di mezzi militari russo lungo 60 km formato da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici fotografato ieri mattina alle porte di Kyiv. E c’è poi una guerra che certamente Putin non vincerà che è quella che riguarda l’effetto globale prodotto dall’aggressione all’Ucraina: unire l’occidente, rivitalizzare i suoi avversari, rafforzare l’Europa, accerchiare il suo regime. E’ passata una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Trachi è più? C’è una guerra che difficilmenteperderà, che è quella fatta di violenze, di eserciti, di armi, di truppe, di proiettili, di bombe e di attacchi al cuore di una democrazia sovrana, e chissà fino a quando la formidabile resistenza ucraina, ed europea, potrà sostenere il peso di un confronto impari con quel convoglio di mezzi militari russo lungo 60 km formato da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici fotografato ieri mattina alle porte di. E c’è poi una guerra che certamentenon vincerà che è quella che riguarda l’effetto globale prodotto dall’aggressione all’Ucraina: unire l’occidente, rivitalizzare i suoi avversari, rafforzare l’Europa, accerchiare il suo regime. E’ passata una ...

