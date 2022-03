IdPay: entro l’anno l’app sarà operativa e cambierà il nostro rapporto con il fisco (Di mercoledì 2 marzo 2022) entro fine anno la piattaforma IdPay sarà operativa, lo ha annunciato il ministro per la Transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo in aula alla Camera a un’interrogazione del PD sui tempi di realizzazione della piattaforma digitale per l’erogazione di benefici economici pubblici. Ecco le ultime dichiarazioni e di cosa si tratta. Roma, 2 marzo- “Stiamo pensando ad una piattaforma per l’erogazione di tutti i benefici sociali, il nome provvisorio è IdPay, tutto direttamente in digitale, addirittura in pagamento anticipato, senza bisogno di dover anticipare i soldi, venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere l’ammontare di bonus di voucher grazie alla piattaforma” e si può partire “già da quest’anno”. Lo ha detto il ministro dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)fine anno la piattaforma, lo ha annunciato il ministro per la Transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo in aula alla Camera a un’interrogazione del PD sui tempi di realizzazione della piattaforma digitale per l’erogazione di benefici economici pubblici. Ecco le ultime dichiarazioni e di cosa si tratta. Roma, 2 marzo- “Stiamo pensando ad una piattaforma per l’erogazione di tutti i benefici sociali, il nome provvisorio è, tutto direttamente in digitale, addirittura in pagamento anticipato, senza bisogno di dover anticipare i soldi, venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere l’ammontare di bonus di voucher grazie alla piattaforma” e si può partire “già da quest’anno”. Lo ha detto il ministro dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio ...

