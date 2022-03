Guerra in Ucraina, rinviato il secondo round di negoziati. Le richieste dei due Paesi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev – Il secondo round di negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina, che era stato annunciato per oggi, “non è stato cancellato, ma il suo orario è stato rinviato”. Lo affermano fonti diplomatiche citate dal sito russo Sputnik secondo le quali i negoziati “potranno svolgersi questa sera o più tardi”. La Tass poi riporta una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso che afferma che ultimi preparativi per i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina sono nella fase finale. Il primo round di colloqui si è svolto lunedì a Gomel, in Bielorussia, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore. “Mosca è pronta a secondo round dei negoziati con ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev – Ilditra le delegazioni di Russia e, che era stato annunciato per oggi, “non è stato cancellato, ma il suo orario è stato”. Lo affermano fonti diplomatiche citate dal sito russo Sputnikle quali i“potranno svolgersi questa sera o più tardi”. La Tass poi riporta una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso che afferma che ultimi preparativi per itra le delegazioni di Russia esono nella fase finale. Il primodi colloqui si è svolto lunedì a Gomel, in Bielorussia, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore. “Mosca è pronta adeicon ...

