Gf Vip 5, nuovo amore per Dayane Mello: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo un periodo decisamente burrascoso e dopo le polemiche legate alla sua partecipazione al reality brasiliano La Fazenda, Dayane Mello sembra aver ritrovato la serenità e anche l’amore. Il diretto interessato però non è Andrea Turino, con il quale Dayane era stata paparazzata lo scorso gennaio dal portale Whoopsee.it dopo un capodanno passato sulla neve in compagnia della figlia di lei Sofia e del fratello Juliano e con cui la frequentazione procedeva dalla scorsa estate, bensì Alberto Franceschi, imprenditore e modello. Il Franceschi in passato era stato legato ad un’altra influencer: Alice Campello, la quale poi aveva deciso di porre fine alla storia con l’imprenditore per iniziare una storia con il calciatore della Juventus Alvaro Morata. La notizia della nuova frequentazione dell’ex protagonista del Gf Vip 5 è ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo un periodo decisamente burrascoso e dopo le polemiche legate alla sua partecipazione al reality brasiliano La Fazenda,sembra aver ritrovato la serenità e anche l’. Il diretto interessato però non è Andrea Turino, con il qualeera stata paparazzata lo scorso gennaio dal portale Whoopsee.it dopo un capodanno passato sulla neve in compagnia della figlia di lei Sofia e del fratello Juliano e con cui la frequentazione procedeva dalla scorsa estate, bensì Alberto Franceschi, imprenditore e modello. Il Franceschi in passato era stato legato ad un’altra influencer: Alice Campello, la quale poi aveva deciso di porre fine alla storia con l’imprenditore per iniziare una storia con il calciatore della Juventus Alvaro Morata. La notizia della nuova frequentazione dell’ex protagonista del Gf Vip 5 è ...

