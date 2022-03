Calciomercato, Rudiger: il futuro sarà al Psg o al Real Madrid (Di mercoledì 2 marzo 2022) Antonio Rudiger pensa al suo futuro: andrà al Psg o al Real Madrid Il futuro di Antonio Rudiger sarà con tutta probabilità lontano dal Chelsea. Il difensore tedesco è uno dei pezzi pregiati tra i parametri zero in tutta Europa. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l’entourage del calciatore sarebbe in diretto contatto con gli uomini mercato di Real Madrid e Paris Saint-Germain. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Antoniopensa al suo: andrà al Psg o alIldi Antoniocon tutta probabilità lontano dal Chelsea. Il difensore tedesco è uno dei pezzi pregiati tra i parametri zero in tutta Europa. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l’entourage del calciatore sarebbe in diretto contatto con gli uomini mercato die Paris Saint-Germain. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chelsea: Rudiger in stretto contatto con due big d'Europa Commenta per primo Gli agenti di Antonio Rudiger sono in costante contatto con il Real Madrid ed il PSG. Il difensore tedesco è in scadenza di contratto con i Blues e l'idea e quella di provare nuove esperienze. Lo riporta Sky Sport.

