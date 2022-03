Biden State of the Union: Putin è un dittatore (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente americano Joe Biden ha pronunciato il suo primo discorso sullo State of the Union. Il discorso di Biden è giunto mentre il presidente russo, Vladimir Putin, sta cercando di costruire un nuovo ordine mondiale, attaccando l’Ucraina per dimostrare che il dominio Occidentale è ormai finito. Biden ha definito Putin un dittatore e ha Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente americano Joeha pronunciato il suo primo discorso sulloof the. Il discorso diè giunto mentre il presidente russo, Vladimir, sta cercando di costruire un nuovo ordine mondiale, attaccando l’Ucraina per dimostrare che il dominio Occidentale è ormai finito.ha definitoune ha

Advertising

RenzoCianchetti : RT @04_Carmen_20: Iraniani, Ucraini, fate un po’ voi. Sarebbe interessante una mediazione tra #Biden e #DiMaio #TerzaGuerraMondiale alle po… - periodicodaily : Biden State of the Union: Putin è un dittatore Periodico Daily #StateOfUnion #biden #putin - Veleno_Q_B : RT @04_Carmen_20: Iraniani, Ucraini, fate un po’ voi. Sarebbe interessante una mediazione tra #Biden e #DiMaio #TerzaGuerraMondiale alle po… - bidiboris : Iraniani, Ucraini, fate un po' voi..... Sì perché il punto è colpire la Russia, con quale scusa non importa. - 21lettere : @rinnegatto @lucdilo Ieri notte volevo seguire la diretta del discorso di Biden, State of The Union. Su Russia Toda… -