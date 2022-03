“Aspira alla Spagna”: Napoli, la situazione contrattuale di un big (Di mercoledì 2 marzo 2022) Real Madrid o Barcellona. Sono queste le due squadre che, da un po’ di tempo, richiamano l’attenzione di Fabian Ruiz. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista spagnolo Aspira a tornare in patria: qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport riferiva come la sua priorità fosse il club di Florentino Perez, ma è chiaro che anche la Catalogna non sarebbe una destinazione sgradita. FOTO: Getty – Fabian Ruiz Barcellona Napoli Il contratto di Fabian con il Napoli scade nel 2023, tuttavia le operazioni per il rinnovo sono ancora congelate per via di una distanza troppo ampia tra domanda e offerta. Ragionevole, dunque, pensare ad una sua cessione nella prossima finestra di mercato per cercare di monetizzare il più possibile. Lo spagnolo, tra l’altro, sta disputando una stagione pazzesca sotto diversi punti di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Real Madrid o Barcellona. Sono queste le due squadre che, da un po’ di tempo, richiamano l’attenzione di Fabian Ruiz. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista spagnoloa tornare in patria: qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport riferiva come la sua priorità fosse il club di Florentino Perez, ma è chiaro che anche la Catalogna non sarebbe una destinazione sgradita. FOTO: Getty – Fabian Ruiz BarcellonaIl contratto di Fabian con ilscade nel 2023, tuttavia le operazioni per il rinnovo sono ancora congelate per via di una distanza troppo ampia tra domanda e offerta. Ragionevole, dunque, pensare ad una sua cessione nella prossima finestra di mercato per cercare di monetizzare il più possibile. Lo spagnolo, tra l’altro, sta disputando una stagione pazzesca sotto diversi punti di ...

Advertising

Spazio_Napoli : “Aspira alla Spagna”: Napoli, la situazione contrattuale di un big - carle08 : RT @Enrico__Costa: In audizione alla Camera l’ANM spiega che “il magistrato che, come qualsiasi altro cittadino, aspira ad avere una carica… - m_masi1960 : RT @Enrico__Costa: In audizione alla Camera l’ANM spiega che “il magistrato che, come qualsiasi altro cittadino, aspira ad avere una carica… - arquer12 : RT @Enrico__Costa: In audizione alla Camera l’ANM spiega che “il magistrato che, come qualsiasi altro cittadino, aspira ad avere una carica… - mariavenera2 : RT @Enrico__Costa: In audizione alla Camera l’ANM spiega che “il magistrato che, come qualsiasi altro cittadino, aspira ad avere una carica… -