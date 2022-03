Via libera del Parlamento europeo alla candidatura dell’Ucraina in Ue. Zelensky: «Dimostrateci che non ci lascerete soli» – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) Via libera dal Parlamento europeo alla bozza di una risoluzione sull’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, che nel testo contiene anche l’attacco della Russia. Il documento è stato approvato con 637 voti a favore, 13 contrari e 26 astenuti. Con la maggioranza favorevole, gli eurodeputati chiedono che «le istituzioni dell’Unione si adoperino per concedere a Kiev lo status di paese candidato all’adesione all’Ue», e che tale procedura sia «in linea con l’articolo 49 del trattato sull’Unione europea e sulla base del merito». Per l’occasione, oggi c’è stata a Bruxelles una seduta plenaria straordinaria, dopo che lunedì 28 febbraio Volodymyr Zelensky aveva firmato la richiesta formale. Il giorno prima, von der Leyen aveva dichiarato in un’intervista a Euronews di volere l’Ucraina ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Viadalbozza di una risoluzione sull’ingressonell’Unione europea, che nel testo contiene anche l’attacco della Russia. Il documento è stato approvato con 637 voti a favore, 13 contrari e 26 astenuti. Con la maggioranza favorevole, gli eurodeputati chiedono che «le istituzioni dell’Unione si adoperino per concedere a Kiev lo status di paese candidato all’adesione all’Ue», e che tale procedura sia «in linea con l’articolo 49 del trattato sull’Unione europea e sulla base del merito». Per l’occasione, oggi c’è stata a Bruxelles una seduta plenaria straordinaria, dopo che lunedì 28 febbraio Volodymyraveva firmato la richiesta formale. Il giorno prima, von der Leyen aveva dichiarato in un’intervista a Euronews di volere l’Ucraina ...

