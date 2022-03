**Ucraina: media, la città di Kherson circondata dalle truppe russe** (Di martedì 1 marzo 2022) Kiev, 1 mar. (Adnkronos) - La città meridionale ucraina di Kherson è quasi completamente circondata dalle truppe russe. A riportarlo è stata la giornalista Alyona Panina parlando con l'emittente Ucraina 24. "La città è circondata, ci sono molti soldati russi e attrezzature militari da ogni lato, hanno istituito posti di blocco alle uscite", ha affermato, secondo quanto riporta su Twitter il 'Kyiv Independent' Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Kiev, 1 mar. (Adnkronos) - Lameridionale ucraina diè quasi completamenterusse. A riportarlo è stata la giornalista Alyona Panina parlando con l'emittente Ucraina 24. "La, ci sono molti soldati russi e attrezzature militari da ogni lato, hanno istituito posti di blocco alle uscite", ha affermato, secondo quanto riporta su Twitter il 'Kyiv Independent'

