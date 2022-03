Ucraina: da Usa ad Australia scatta boicottaggio alla vodka (Di martedì 1 marzo 2022) L'indignazione suscitata a livello planetario contro l'aggressione dell'Ucraina da parte di Mosca sta portando all'aumento delle iniziative di boicottaggio della vodka, uno dei prodotti simbolo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) L'indignazione suscitata a livello planetario contro l'aggressione dell'da parte di Mosca sta portando all'aumento delle iniziative didella, uno dei prodotti simbolo della ...

Advertising

andreapurgatori : #Russia-#Ucraina al tavolo dei #negoziati. Alle spalle (invisibili) #Cina da una parte, #Usa e #UE dall'altra.… - NicolaPorro : ??'Sul fuoco si getta una coperta, lo si soffoca. Non benzina'. Una bellissima analisi di Toni Capuozzo sull'… - lucianonobili : Se l’esito dell’invasione russa non è più scontato, se, finalmente, sono arrivate sanzioni pesanti da Ue e Usa, se… - Spacettf : RT @BlackWolf20701: @a_meluzzi La Corte penale internazionale ha i documenti che dimostrano che DEM USA e PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO hann… - VedeleAngela : RT @antonio_bordin: Foto dall’#Ucraina invasa? No. Dal #Donbass. Dove la popolazione russofona è da 8 anni vittima di persecuzioni, bomb… -