Ucraina | colpito centro maternità vicino Kiev La denuncia del capo della Chiesa greco-cattolica

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso… - SkyTG24 : Le forze armate russe hanno colpito la Torre della #Tv di #Kiev. I canali televisivi dell'#Ucraina hanno smesso di… - ilfoglio_it : Un missile ha colpito il quartier generale del governo regionale di Kharkiv. Secondo Kyiv l'attacco sarebbe un tent… - Frances11800303 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso di tr… - TrentinoRussia : Su richiesta della Procura generale della Federazione Russa, Echo Moskvy e il canale tv Dozhd sono stati oscurati.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina colpito

...Parlamento europeo ha votato per istituire questo Fondo europeo per la difesa e gli Stati membri hanno creato questo Fondo europeo per la pace che ora stiamo mobilitando per fornire armi all'',...A riportarlo è stata la giornalista Alyona Panina parlando con l'emittente24. "La città è ... postando immagini dell'edificioe di soccorritori che scavano tra le macerie. In un ...Al contempo, la Croce Rossa Italiana, in collegamento con la Federazione Internazionale e la Croce Rossa Ucraina, ha attivato una raccolta fondi con cui sostenere le attività di soccorso e assistere ...un reparto maternità vicino la capitale finisce nel mirino e in pieno centro a Kharkiv viene colpito dai razzi russi il palazzo del governo regionale e si contano almeno 10 morti, il presidente ...