Si accascia a terra all’improvviso e muore | Ambra aveva 41 anni Lascia il marito e due gemelline

Siamo a Stienta, in provincia di Rovigo. Qui, una donna di 41 anni ha perso la vita per cause ancora da chiarire. Ambra Pavanello è morta il 28 febbraio 2022 sul posto di lavoro. Una storia terribile quanto successo verso le 10 a Stienta. La donna, come solito, era sul posto di lavoro, una ditta locale che si occupa di manutenzioni in autostrada, quando improvvisamente ha perso conoscenza cadendo a terra. Immediato l'intervento dei colleghi che, sconvolti, hanno provveduto subito a chiamare d'urgenza i soccorsi. Velocissimi i paramedici del Suem118, giunti prontamente in loco, non hanno potuto fare altro, purtroppo, che accertare il decesso di Ambra Pavanello. Per ora le cause sono riconducibili semplicemente ad un malore improvviso, senza soffermarsi oltre. Naturalmente la procura di Rovigo, dopo avere effettuato ...

