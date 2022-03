Russia, un milione di firme contro la guerra (ma il Cremlino continua la repressione) (Di martedì 1 marzo 2022) La petizione vuole «dimostrare al mondo intero che in Russia c'erano, ci sono e ci saranno persone che non accettano le meschinità perpetrate dalle autorità» Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) La petizione vuole «dimostrare al mondo intero che inc'erano, ci sono e ci saranno persone che non accettano le meschinità perpetrate dalle autorità»

SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, Berlino in piazza per la pace: 'Siamo mezzo milione'. FOTO - Corriere : «Stop war»: a Berlino una “marea umana” per la pace: mezzo milione di persone in piazza Le immagini - bordoni_russia : Le nazioni unite si aspettano l' arrivo in Europa di 4 milioni di profughi dall' Ucraina nelle prossime settimane.… - dangelo_luciana : RT @spinax64: Se la richiesta della Russia per far cessare l’invasione è solo la neutralità dell’Ucraina, che cazzo aspettiamo a concederla… - SamBresciano : RT @Beaoh11: Il governo georgiano dice: perchè dovremmo mettere sanzioni alla Russia? Più di un milione dei nostri posti di lavoro dipendon… -