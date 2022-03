Questa foto non mostra una donna «sopravvissuta a un’esplosione di gas» nel 2018 (Di martedì 1 marzo 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di una notizia dell’agenzia Ansa. L’articolo mostra il volto di una donna ferito e insanguinato, accompagnato dal titolo “Ucraina, ‘Casa distrutta sono viva per miracolo’”. Chi ha pubblicato il contenuto sostiene però che lo scatto mostrerebbe in realtà una donna che «nel 2018 è sopravvissuta a un’esplosione di gas». Si tratta di una notizia falsa. La foto della donna ferita non ha a che fare con un’esplosione di gas del 2018. L’articolo dell’Ansa citato nel post è stato pubblicato il 25 febbraio 2022 e può essere visto qui. Aprendo il link, si può ascoltare l’intervista a Olena Kurilo, la donna immortalata. Kurilo racconta come ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 marzo 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di una notizia dell’agenzia Ansa. L’articoloil volto di unaferito e insanguinato, accompagnato dal titolo “Ucraina, ‘Casa distrutta sono viva per miracolo’”. Chi ha pubblicato il contenuto sostiene però che lo scatto mostrerebbe in realtà unache «neldi gas». Si tratta di una notizia falsa. Ladellaferita non ha a che fare condi gas del. L’articolo dell’Ansa citato nel post è stato pubblicato il 25 febbraio 2022 e può essere visto qui. Aprendo il link, si può ascoltare l’intervista a Olena Kurilo, laimmortalata. Kurilo racconta come ...

