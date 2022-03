Omicidio di Anna Borsa, tutti i dettagli nella ricostruzione dei carabinieri (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – nella serata odierna, i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Salerno, guidata da Giuseppe Borrelli, a carico di Alfredo Erra, 40 anni cl. di Pontecagnano Faiano, per i reati di Omicidio premeditato, tentato Omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Il predetto, secondo la provvisoria ricostruzione operata dagli inquirenti e che sarà sottoposta al vaglio del GIP, è ritenuto indiziato di avere questa mattina, alle ore 09:00 circa, all’interno di un salone di parrucchiere situato a Pontecagnano Faiano, esploso diversi colpi di arma da fuoco all’indirizzo di Anna Borsa, cl.92 anche lei di Pontecagnano, impiegata in detto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) –serata odierna, idel Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Salerno, guidata da Giuseppe Borrelli, a carico di Alfredo Erra, 40 anni cl. di Pontecagnano Faiano, per i reati dipremeditato, tentatoe porto abusivo di arma da fuoco. Il predetto, secondo la provvisoriaoperata dagli inquirenti e che sarà sottoposta al vaglio del GIP, è ritenuto indiziato di avere questa mattina, alle ore 09:00 circa, all’interno di un salone di parrucchiere situato a Pontecagnano Faiano, esploso diversi colpi di arma da fuoco all’indirizzo di, cl.92 anche lei di Pontecagnano, impiegata in detto ...

