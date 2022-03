Odriozola | “Leao è l’attaccante più forte che ho affrontato finora” | News

Advertising

PianetaMilan : @alvaroodriozola : “ #Leao è l’attaccante più forte che ho affrontato finora” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Fiorentina, Odriozola: 'Leao l'attaccante più forte finora affrontato': Intervistato da Tuttosport, l’esterno della… - gilnar76 : Odriozola: «Leao è l’attaccante più forte che ho affrontato fin qui» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Odriozola: «Leao è l’attaccante più forte che ho affrontato fin qui» - IlGabbiano46 : @bimbodibarella @Theo19K Stesso fallo di Zapata su Messias e stesso fallo di Odriozola (?) su Leao in area, chiaram… -

Ultime Notizie dalla rete : Odriozola Leao

Hot:ha il piede caldo. Sì a Giroud e Deulofeu Not: Walace difficilmente porterà bonus ... FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano;, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, ...... Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz,; ... FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano;, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, ...Intervistato da Tuttosport, l’esterno della Fiorentina, Alvaro Odriozola, ha parlato del campionato italiano: “La Serie A è molto competitiva e avvincente”, ha dichiarato ...Le parole del giocatore della Fiorentina Odriozola, intervistato da Tuttosport: «La Serie A è molto competitiva, avvincente. L’Inter per me è la squadra più completa ma mi piacciono molto il Milan di ...