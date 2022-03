NFT per rimuovere il video dell’omicidio della figlia diventato virale in Rete: una possibile strategia (Di martedì 1 marzo 2022) Andy Parker, il padre della giornalista Alison uccisa nel 2015, h chiesto di poter oscurare le immagini virali del video dell’uccisione della figlia, che da sette anni a questa parte circolano in Rete, ma con la questione dei diritti d’autore la situazione è molto complicata. Una possibile via d’uscita ci sarebbe, attraverso i Non-fungible Token e la blockchain. Attimi prima dell’omicidio di Alison – Computermagazine.it NFT, il nuovo sollievo da un lutto? Di certo è, che rappresenta l’ultimo estremo tentativo di Andy Parker di rimuovere finalmente dal web il video della morte in diretta tv dell’adorata figlia Alison, la giornalista aggredita in Virginia (Stati Uniti) insieme al cameraman Adam Ward, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Andy Parker, il padregiornalista Alison uccisa nel 2015, h chiesto di poter oscurare le immagini virali deldell’uccisione, che da sette anni a questa parte circolano in, ma con la questione dei diritti d’autore la situazione è molto complicata. Unavia d’uscita ci sarebbe, attraverso i Non-fungible Token e la blockchain. Attimi primadi Alison – Computermagazine.it NFT, il nuovo sollievo da un lutto? Di certo è, che rappresenta l’ultimo estremo tentativo di Andy Parker difinalmente dal web ilmorte in diretta tv dell’adorataAlison, la giornalista aggredita in Virginia (Stati Uniti) insieme al cameraman Adam Ward, ...

Ultime Notizie dalla rete : NFT per Nft, Senesi (Liquid Art System): Nuova forma d'arte. Iezzi (Swascan): Rischio Far west digitale ... il CEO di Swascan ( Tinexta Cyber ) Pierguido Iezzi " si sta studiando il lancio di un marketplace per Nft, destinato a moltiplicare all'inverosimile lo scambio di queste immagini irreplicabili ...

RBIS è la moneta più probabile per ottenere il moonshot nel 2022 I token non fungibili (NFT), che possono essere acquistati solo utilizzando RBIS, certificheranno ... per crypto e FIAT, che fornirà uno storage sicuro, mentre offre fino al 45% di interessi all'anno. ...

NFT per salvaguardare l'Amazzonia, ecco l'iniziativa di questa società brasiliana Money.it Ferri: «Inter e Inzaghi con il dente avvelenato! Lautaro Martinez nervoso» ha parlato poco fa in occasione della presentazione di NFT Collection. Belle parole quelle di Zlatan Ibrahimovic, che nonostante i quasi 42 anni non sembra voler abdicare. (Spazio Milan) Stiamo ...

daytona 500 NASCAR prevede di emettere oggetti da collezione Daytona 500 non fungible token (NFT) e 500 possessori di biglietti possono ottenere un NFT per portafoglio. La società di corse di stock car ha inviato ...

