Michelle Hunziker alle Maldive con le figlie Sole e Celeste | «Avevo bisogno di staccare un po' »

(Di martedì 1 marzo 2022) La conduttrice tv è volata in un meraviglioso atollo con le sue bambine e due amiche, per una vacanza di relax, dopo il suo one woman show e l'annuncio di divorzio da Tomaso Trussardi: «Sono dall'altra parte del mondo per cercare dida tutto»

Advertising

FQMagazineit : Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, “Matrimonio finito da un anno. Ecco perché lo hanno rivelato solo ora” - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker vola via dall`Italia con le sue due figlie: il motivo #ErosRamazzotti #MichelleHunziker… - telodogratis : Michelle Hunziker ri(mostra) il lato b come nello spot “Roberta”. Il commento di Aurora è da incorniciare - infoitcultura : Michelle Hunziker, tra disagi, insonnia ed incubi. Cosa succede alla famosa conduttrice? - infoitcultura : Michelle Hunziker ha lasciato l’Italia: “Provo disagio ma devo staccare” -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

il Democratico

La conduttricein uno scatto audace destinato a diventare virale. Trussardi? A quanto pare è solo un ricordo. In questi ultimi periodi non si parla di altro, tutti curiosi di conoscere le vicende ...Così,, dopo il tourbillon nel quale si è ritrovata ultimamente per via della separazione dal (secondo) marito Tomaso Trussardi, un fulmine a ciel sereno, di cui tutti i giornali ...Un tuffo nel passato per Michelle Hunziker. Michelle, in vacanza alle Maldive con le figlie, ha regalato ai follower uno scatto che nella posa ricorda la famosa pubblicità ...La showgirl svizzera è in vacanza con le figlie Sole e Celeste e alcune amiche. Aurora, rimasta in Italia, ha reagito così alle foto sexy della madre.