Maurizio Costanzo | le parole shock su Maria De Filippi

(Di martedì 1 marzo 2022)Desono intervenuti a Che tempo che fa: entrambi hanno ripercorso i loro 27 anni insieme la dedica adeNessuno ci avrebbe mai scommesso 30anni fa.Dea distanza di 27 anni continuano ad amarsi come il pomo giorno. Il giornalista come tutti sanno è stato sposato ben 4 volte prima di unirsi con la conduttrice e come più volte ha dichiarato sapeva benissimo che questa era la volta giusta. Tante chiacchiere e pettegolezzi hanno dovuto subire nel corso degli anni, ma ad oggi possiamo dire che sono una delle coppie più unite in tutto lo show bitz. Pochi giorni fa,è intervenuto in collegamento nel ...

Advertising

chetempochefa : “Maurizio nasconde le caramelle nel porta occhiali!” “Ta daaaan!” Maria De Filippi apre il porta occhiali di Mauriz… - chetempochefa : .@fabfazio: 'È difficile essere il capo di Maria De Filippi?' Maria De Filippi: 'No è facilissimo!' Maurizio Costan… - infoitcultura : Che tempo che fa, Maurizio Costanzo senza freni con Fabio Fazio: “Quando mi ha invitato …” - infoitcultura : Maurizio Costanzo, la rivelazione inattesa su Maria De Filippi: “Con lei è impossibile” – VIDEO - DebDarkPetal : RT @chetempochefa: 'E' una Colomba mandorlata, 750 gr, decidi già dove vuoi nasconderla!' @lucianinalitti e la Colomba per Maurizio Costan… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Jannotti Pecci è e resterà l'unico candidato alla Presidenza dell'Unione industriali di Napoli e alla successione diManfellotto, il presidente in carica fino a maggio. ...... direttoreGemma) e realizzata in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le Arti ... dirette da Saverio, vendute in più di 100 paesi nel mondo. Nelle sale del museo cinese ...Dopo una settimana passata a parlare di Francesco Totti solo per quanto riguarda la sua presunta rottura con Ilary Blasi, per l'ex capitano della Roma è finalmente arrivata una buona notizia. ITA Airw ...Maurizio Costanza ha confessato i suoi sentimenti verso la moglie, Maria De Filippi, [ ] La news di gossip Maurizio Costanzo: "Maria De Filippi è la donna con cui morire" è stata pubblicata su Gossip ...