Malinovskyi | “A Donetsk un crimine contro l’umanità”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi Donetsk

Sport Fanpage

... ma anche le prese di posizione contro la guerra come quella di Rulsandell Atalanta ... ex allenatore del Sassuolo, insieme al suo staff italiano ora allena lo Shakhtared è in un ...... la chiude! DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L'... Per l'Italia c'erano Roma e Milan, con alterne fortune: i giallorossi eliminarono lo Shakhtar...Così, su Twitter, Ruslan Malinovskyi, giocatore ucraino dell'Atalanta, che ha postato un video di Donetsk, nella zona della "Donbass Arena", nel quale si vedono e si possono ascoltare diversi ...“Due anni fa abbiamo giocato in Champions League la partita tra Atalanta e Shakhtar Donetsk in questo bellissimo posto, dove oggi si scontrano il crimine e l’umanità”. Lo scrive, su Twitter, Ruslan ...