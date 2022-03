Lazio, F.De Vito: sanità, basta annunci internalizzazione precari (Di martedì 1 marzo 2022) Roma – “Mi rende felice leggere che è finalmente stato siglato un accordo per stabilizzare il personale sanitario precario ed esternalizzato, anche quello che ha passato gli ultimi due anni a contrastare gli effetti della pandemia senza sapere quale futuro lavorativo gli sarebbe stato riservato.” “Sono contenta che in Regione si sia giunti a questo risultato ma vorrei ricordare, a chi oggi suona squilli di tromba, che tutto questo si sarebbe dovuto realizzare da anni anche grazie all’arrivo di finanziamenti statali.” “Tutte le parole di giubilo, oggi, quando si poteva fare molto di più prima, sanno tanto di propaganda, casualmente anche in vista delle prossime elezioni delle rappresentanze sindacali e regionali. Già nel 2018, l’Assessore D’Amato si era dichiarato disponibile ad avviare un processo di re-internalizzazione dei servizi sanitari.” “A ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) Roma – “Mi rende felice leggere che è finalmente stato siglato un accordo per stabilizzare il personale sanitarioo ed esternalizzato, anche quello che ha passato gli ultimi due anni a contrastare gli effetti della pandemia senza sapere quale futuro lavorativo gli sarebbe stato riservato.” “Sono contenta che in Regione si sia giunti a questo risultato ma vorrei ricordare, a chi oggi suona squilli di tromba, che tutto questo si sarebbe dovuto realizzare da anni anche grazie all’arrivo di finanziamenti statali.” “Tutte le parole di giubilo, oggi, quando si poteva fare molto di più prima, sanno tanto di propaganda, casualmente anche in vista delle prossime elezioni delle rappresentanze sindacali e regionali. Già nel 2018, l’Assessore D’Amato si era dichiarato disponibile ad avviare un processo di re-dei servizi sanitari.” “A ...

