La rivoluzione Apple del 2022 | iPhone SE ad una cifra che mai vi aspettereste

(Di martedì 1 marzo 2022) Laè ormai famosa per i prezzi da capogiro dei suoi prodotti ma sembra che molto presto abbasseranno drasticamente il prezzo di un modello di. Si vocifera dell’uscita di un nuovoSE, la versione budget-friendly del noto smartphone, lanciata nel 2020. Con l’uscita di un nuovo modello migliorato, quello del 2020 potrebbe diminuire ancora di più il prezzo per una modicaintorno ai 200 euro. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il nuovo modello potrebbe essere lanciato proprio quest’anno a sostituzione del primo smartphone che tanto aveva catturato gli acquirenti per il prezzo contenuto, anche se a discapito di alcune nuovissime caratteristiche dei fratelli della fascia di prezzo più elevata, come il supporto della rete 5G. Questa non è certo una novità per la ...

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione Apple

Michael Douglas indosserà i panni di uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. L'attore premio Oscar - si legge su Hollywood Reporter - sarà infatti Benjamin Franklin in una nuova mini serie che sarà prodotta per Apple TV+ tratta dal libro "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" di Stacy Schiff. Apple riferisce che la serie analizzerà 'L'emozionante storia di una delle più grandi scommesse di Benjamin Franklin', scienziato e politico statunitense, tra i protagonisti della Rivoluzione americana. La miniserie racconterà degli anni di Benjamin Franklin in Francia, quando fu forgiata l'alleanza per vincere la guerra.