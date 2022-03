Guerra Russia-Ucraina, l’allenatore rassegna le dimissioni (Di martedì 1 marzo 2022) Come ben sappiamo il conflitto tra Russia e Ucraina non si sta combattendo solo sul fronte bellico, ma anche e soprattutto su quello mediatico e morale. Un conflitto mediatico che vede schierarsi dalla parte dell’Ucraina tutti i maggiori organi delle varie istituzioni sportive. Tutte unite nella ferma condanna della politica aggressiva di Vladimir Putin. Non sorprenderà dunque la scelta di Markus Gisdol, il tecnico tedesco ha infatti annunciato alla Bild la sua decisione di lasciare la guida del Lokomotiv Mosca. Markus Gisdol Lokomotiv dimissioniLe parole di Gisdol alla Bild -Le dichiarazioni di Gisdol alla Bild: “Per me allenare è il miglior lavoro del mondo, ma non posso esercitare la mia professione in un paese in cui il leader è responsabile di una ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Come ben sappiamo il conflitto tranon si sta combattendo solo sul fronte bellico, ma anche e soprattutto su quello mediatico e morale. Un conflitto mediatico che vede schierarsi dalla parte dell’tutti i maggiori organi delle varie istituzioni sportive. Tutte unite nella ferma condanna della politica aggressiva di Vladimir Putin. Non sorprenderà dunque la scelta di Markus Gisdol, il tecnico tedesco ha infatti annunciato alla Bild la sua decisione di lasciare la guida del Lokomotiv Mosca. Markus Gisdol LokomotivLe parole di Gisdol alla Bild -Le dichiarazioni di Gisdol alla Bild: “Per me allenare è il miglior lavoro del mondo, ma non posso esercitare la mia professione in un paese in cui il leader è responsabile di una ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - Giorgia0851 : RT @fanpage: Ultim'ora L'annuncio di Mosca: 'Lasciate subito la zona' #UkraineRussiaWar #negoziati - pier2856 : RT @liliaragnar: Testimonianza di un ragazzo ucraino 'Dov'erano tutti i paesi e il loro pubblico per 8 anni quando era in corso la guerra,… -