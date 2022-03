Guerra in Ucraina, colpito a Kiev anche il memoriale della Shoah. Almeno 5 i morti. Ricorda a Babi Yar lo sterminio di 35mila ebrei da parte dei nazisti (Di martedì 1 marzo 2022) La Guerra in Ucraina non risparmia neanche i simboli della Shoah. “Al mondo: che senso ha dire ‘mai più’ per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sullo stesso sito di Babyn Yar? Almeno 5 uccisi. Storia che si ripete…” ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che le forze russe hanno colpito il memoriale di Babi Yar, nei pressi di Kiev, che Ricorda lo sterminio di 35 mila ebrei avvenuto durante la seconda Guerra mondiale da parte dei nazisti. Guerra in Ucraina, il memoriale di Babi Yar Ricorda ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Lainnon risparmia nei simboli. “Al mondo: che senso ha dire ‘mai più’ per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sullo stesso sito di Babyn Yar?5 uccisi. Storia che si ripete…” ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che le forze russe hannoildiYar, nei pressi di, chelodi 35 milaavvenuto durante la secondamondiale dadeiin, ildiYar...

