Gf Vip | Sophie Codegoni e Fabrizio Corona | la Reazione di Basciano Stupisce!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 1 marzo 2022) Nell’ultima diretta del Gf Vip, il buon Alfonso ha sganciato la bomba mostrando l’intervista rilasciata dasul settimanale ‘Chi’ ed in cui parla della relazione avuta con. Non solo, l’ex re dei paparazzi ha tirato in ballo puree ladell’ex tentatore in questo caso è stata da applausi. Il giefffino ha stupito tutti quanti, visto che non ha battuto ciglio. Ma ecco tutto quello che è successo nell’ultima diretta! Signorini sgancia la bomba:sono stati insieme Nell’ultima diretta del Gf Vip, c’era preoccupazione quando Alfonso Signorini ha convocato Alessandroin Mistery Room. Tutto ci si aspettava, tranne la ...