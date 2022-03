“È stato un errore”: crisi Inter, adesso sì che la beffa è completa (Di martedì 1 marzo 2022) Zambrotta, ex giocatatore di Milan e Juventus e campione del mondo nel 2006, ha criticato alcune strategie dell’Inter. Dopo il pareggio deludente di venerdì sera contro il Genoa, l’Inter sarà impegnata questa sera nel derby di andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. La crisi della squadra di Simone Inzaghi è cominciata proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 marzo 2022) Zambrotta, ex giocatatore di Milan e Juventus e campione del mondo nel 2006, ha criticato alcune strategie dell’. Dopo il pareggio deludente di venerdì sera contro il Genoa, l’sarà impegnata questa sera nel derby di andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Ladella squadra di Simone Inzaghi è cominciata proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

repubblica : Sta circolando da oltre 24 ore un falso screenshot di Repubblica con un presunto refuso in un nostro articolo, refu… - capuanogio : Uso questi screen presi da @GiuSette7 ??. Col metro di #FiorentinaAtalanta il gol di #Belotti e tanti altri andrebbe… - ilriformista : Guardia di finanza e pm infilano un errore dopo l’altro, gettando nel tritacarne due imprenditori innocenti che ora… - gioacchinobpb12 : RT @Capezzone: Questa storia della proroga dello stato d’emergenza NON VA AFFATTO BENE. Le forze armate sono pronte per definizione ecc: in… - RaffaeleDAnna3 : @milanismo85 @Andrea842631710 @Carloalvino Andrea è a cazzi suoi... E tu invece no? Non riesci nemmeno ad ammettere… -