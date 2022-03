Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli | è finita? Lei cancella le loro foto insieme | lui mostra un livido ‘sospetto’ sul collo

Advertising

FQMagazineit : Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli: è finita? Lei ha cancellato dai social tutte le loro foto insieme - AmbrettaJ : Che poi raga queste corna di Blanco alla fidanzata, ci fanno tornare per qualche istante alla normalità… perché sen… - robot_corno : RT @AmbrettaJ: Dopo tutto questo parlare di guerra, ci voleva Blanco che mette le corna alla fidanzata per cambiare un po’ argomento… - AmbrettaJ : Dopo tutto questo parlare di guerra, ci voleva Blanco che mette le corna alla fidanzata per cambiare un po’ argomento… - leggoit : Blanco, crisi con la fidanzata Giulia Lisioli: l'indizio social -

Ultime Notizie dalla rete : Blanco fidanzata

Col nome della nuova(Vale) tatuato sulle dita, dice: "Forse dopo quest'anno smetto. Non ... Piango tanto, ho pianto sentendo Brividi di Mahmood e". Ora, in campo come va? "Male". Lo ...Non c'è pace per le coppie di innamorati. Dopo il caso mediatico attorno a Francesco Totti e a Gigi Buffon , anche il cantantesarebbe in crisi nera con la sua storicaGiulia Lisioli . Leggi anche > Mahmood e, scatto da Brividi: nudi con due colombe sulle spalle Crisi di coppia trae Giulia ...Crisi sempre più nera tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli. Qualcosa si è incrinato dopo la vittoria del cantante a Sanremo ...Il cantante si è esibito in un locale e al suo fianco, c’è una misteriosa ragazza che non è la sua fidanzata e con la quale si segue su Instagram. Blanco è una misteriosa ragazza sono stati ripresi in ...