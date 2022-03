Berrettini: l'infortunio agli addominali non è grave, forse in campo a Indian Wells (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Matteo Berrettini è vivo e se al momento non lotta assieme a noi è solo perché si sta curando. Ma c'è una buona notizia: l'infortunio ai muscoli addominali che lo ha costretto al ritiro a Rio “non è uno strappo” come trapela dall'entourage del tennista. Non è, in altre parole, analogo a quello che l'anno scorso in Australia lo costrinse a due mesi di inattività agonistica. Il che significa che, se il recupero cui si sta sottoponendo proseguirà con i risultati positivi che ha fatto segnare in questi giorni, Matteo potrebbe anche rientrare a Indian Wells, a metà della prossima settimana. Dato che i più ipotizzavano uno stop almeno fino a Montecarlo si tratta di una buonissima notizia. Ma cosa si è fatto Matteo? Tre infortuni nella stessa area del corpo in tredici mesi fanno nascere alcuni ... Leggi su agi (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Matteoè vivo e se al momento non lotta assieme a noi è solo perché si sta curando. Ma c'è una buona notizia: l'ai muscoliche lo ha costretto al ritiro a Rio “non è uno strappo” come trapela dall'entourage del tennista. Non è, in altre parole, analogo a quello che l'anno scorso in Australia lo costrinse a due mesi di inattività agonistica. Il che significa che, se il recupero cui si sta sottoponendo proseguirà con i risultati positivi che ha fatto segnare in questi giorni, Matteo potrebbe anche rientrare a, a metà della prossima settimana. Dato che i più ipotizzavano uno stop almeno fino a Montecarlo si tratta di una buonissima notizia. Ma cosa si è fatto Matteo? Tre infortuni nella stessa area del corpo in tredici mesi fanno nascere alcuni ...

