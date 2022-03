Anticipazione Una Vita, la puntata di mercoledì 2 marzo 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Anticipazione Una Vita in onda mercoledi 2 marzo 2022 su Canale 5. La situazione tragica di Lolita ha messo Antonito in preda al panico. Il dottor Ramon y Cajal dopo alcune riflessioni accetta di provare una cura ancora in via di sperimentazione. La cura dopo la somministrazione sembra andare bene e le condizioni di Lolita sembrano talmente migliorate che il medico le firma il foglio di completa guarigione. Antonito alla notizia esplode di felicità. La crisi respiratoria sembra essere definitivamente messa alle spalle. Trascorsi alcuni giorno dopo il trattamento sperimentale del dottor Ramon, intorno alla salute di Lolita si creano grosse speranze. Le certezze sull’efficacia non sono ancora completamente certe ma Antonito si fa trasportare dalla speranza. Una speranza che con le ... Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022)Unain onda mercoledi 2su Canale 5. La situazione tragica di Lolita ha messo Antonito in preda al panico. Il dottor Ramon y Cajal dopo alcune riflessioni accetta di provare una cura ancora in via di sperimentazione. La cura dopo la somministrazione sembra andare bene e le condizioni di Lolita sembrano talmente migliorate che il medico le firma il foglio di completa guarigione. Antonito alla notizia esplode di felicità. La crisi respiratoria sembra essere definitivamente messa alle spalle. Trascorsi alcuni giorno dopo il trattamento sperimentale del dottor Ramon, intorno alla salute di Lolita si creano grosse speranze. Le certezze sull’efficacia non sono ancora completamente certe ma Antonito si fa trasportare dalla speranza. Una speranza che con le ...

