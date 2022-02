Ucraina-Russia | Renzi | “Miei rapporti con Putin? Ora priorità è cessate il fuoco”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Quanto aiconquello che abbiamo fatto quando eravamo al Governo è sotto gli occhi di tutti. Siccome penso che non valga la pena litigare con Salvini su questo, trovo che in questo momento in cui si spara, lasia quella di discutere, com’è giusto che sia, di come agevolare ilile di riprendere una soluzione diplomatica, che è assolutamente necessario”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteosui suoicon, che Salvini sostiene siano più forti dei suoi, a margine della presentazione del libro Lobby e Logge di Alessandro Sallusti e Luca Palamara tenutasi oggi a Milano. “Credo che questo sia un momento nel quale alla condanna netta dell’aggressione russa ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia - giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - FiorenzaZamper1 : .@preglias MA VAI CAGARE, BUFFONE CRIMINALE MASSIMO TRA I BUFFONI CRIMINALI MASSIMI ! SEI UN BUGIARDO SERVO NAZIST… - smillabeth : RT @LAVonlus: ??Ufficiale: @MinisteroSalute autorizza ingresso cani/gatti al seguito di rifugiati #Ucraina anche senza passaporto UE. Saran… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Russia

Il Sole 24 ORE

GUERRA: LE ULTIME NOTIZIE Tutti gli aggiornamenti in diretta, minuto per minuto Mitragliatrici, munizioni e missili: così l'Italia aiuta l'Le (prime) ribellioni a Putin dei ...... smontati i cartelli stradali e sostituiti con insulti ACCORDO POSSIBILE? Bielorussia, al via i negoziati traIN SPAGNA Lo yacht da 7 milioni di euro affondato per vendetta La ...La tennista russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.13 del ranking mondiale WTA e finalista al Roland Garros 2021, ha deciso di prendere posizione contro la guerra scoppiata negli ultimi giorni in Ucraina t ...Un passo importante, una risposta pronta alla sollecitazione del Comitato olimpico internazionale. ROMA (ITALPRESS) – Russia fuori da tutte le competizioni calcistiche. Questa la decisione presa da Fi ...