Ucraina, la quarta notte nella Kiev assediata (Di lunedì 28 febbraio 2022) quarta notte di assedio per Kiev, che continua a difendersi dall'invasione russa. Citta' deserta nella notte mentre vige il coprifuoco, illuminata solo dalle luci di un'ambulanza. Le immagini dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022)di assedio per, che continua a difendersi dall'invasione russa. Citta' desertamentre vige il coprifuoco, illuminata solo dalle luci di un'ambulanza. Le immagini dalla ...

Advertising

Radio1Rai : #Ucraina Quarta notte di guerra. Bombardamenti russi su Kharkiv. Ieri l'annuncio di Putin di un'offensiva a tutto c… - TgLa7 : #UkraineRussiaWar ecco quello che è successo in questa quarta giornata di guerra in #Ucraina #TgLa7 - NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - angiuoniluigi : RT @Corriere: L’Holodomor, quarta puntata di «L’Ucraina in 100 secondi»: le lezioni di Paolo Mieli - Corriere : L’Holodomor, quarta puntata di «L’Ucraina in 100 secondi»: le lezioni di Paolo Mieli -