Traffico Roma del 28-02-2022 ore 17:00 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità mancano gli incidenti il polizia locale segnala quello in via Guido Reni all’altezza di via Piero della Francesca altro incidente in Piazza Giuseppe Mazzini all’incrocio con via Sabotino mentre sono i lavori in corso a creare difficoltà sulla via Salaria in uscita dalla città Ci sono code da via Panama a piazza di Priscilla auto in fila anche sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico 3 Tor di Quinto viene della Moschea direzione Salaria code che ritroviamo anche sul Raccordo Anulare tra Laurentina e ha in carreggiata esterna intanto proseguono i lavori di potatura in Viale Dei Parioli chiuse ancora per poco Fino alle 17 tra via Nino Oxilia e via Antonio Stoppani ed infine per quanto riguarda il trasporto pubblico segnaliamo che è stata riaperta la stazione Barberini ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mancano gli incidenti il polizia locale segnala quello in via Guido Reni all’altezza di via Piero della Francesca altro incidente in Piazza Giuseppe Mazzini all’incrocio con via Sabotino mentre sono i lavori in corso a creare difficoltà sulla via Salaria in uscita dalla città Ci sono code da via Panama a piazza di Priscilla auto in fila anche sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico 3 Tor di Quinto viene della Moschea direzione Salaria code che ritroviamo anche sul Raccordo Anulare tra Laurentina e ha in carreggiata esterna intanto proseguono i lavori di potatura in Viale Dei Parioli chiuse ancora per poco Fino alle 17 tra via Nino Oxilia e via Antonio Stoppani ed infine per quanto riguarda il trasporto pubblico segnaliamo che è stata riaperta la stazione Barberini ...

