Advertising

sportli26181512 : Torreira carica Firenze: ?Vogliamo il bene della Fiorentina. Italiano è un loco': Quest’oggi Cronache di Spogliatoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Torreira carica

Labaro Viola

91 A terra, appena entrato in campo. 90 Berardi scuote i suoi con un mancino dal limite: ... 87 Consigli in presa alta blocca la sfera e subisce ladi Gonzalez: il Sassuolo guadagna ...Se non fossimo rimasti in dieci per l'espulsione di Biraghi,con lache avevamo avremmo ... Come sta? "Ha preso una brutta botta con l'Atalanta, vedremo. Abbiamo impegni ravvicinati ...Quest’oggi Cronache di Spogliatoio ha pubblicato una lettera-testimonianza del centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, in cui l’uruguayano ha ...Il calciomercato della Fiorentina dipenderà dal piazzamento in classifica: se sarà Europa Italiano potrà sognare in grande.