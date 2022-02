Tommaso Paradiso | la biografia

(Di lunedì 28 febbraio 2022)(foto di Andrea Mete)ROMA –è un cantautore, autore e musicista nato a Roma il 25 giugno 1983. Cresce nel quartiere Prati della città, frequenta il liceo classico e, successivamente, si laurea in filosofia. Nel 2009 fonda i Thegiornalisti insieme a Marco Primavera e Marco Antonio Musella, debuttando a settembre 2011 con l’album ‘Vol.1’, seguito qualche mese più tardi da Vecchio e nel 2014 da Fuoricampo. Nel 2015firma la sua prima importante collaborazione: è, infatti, coautore di Luca Lo Stesso, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. Nel 2016 pubblica con i Thegiornalisti “Completamente Sold Out”, album certificato disco di platino, che conquista grandi consensi e riceve diversi premi, tra cui quelli ottenuti ai ...

Advertising

NicolaPorro : L'ex frontman dei Thegiornalisti non ci sta a farsi assorbire dalla liturgia del Covid... ?? - RadioNovesei96 : Tommaso Paradiso - La stagione del cancro e del leone - __sxssof : tommaso paradiso è sottovalutato - il_caffellatte : Vabbè io aspetto una fancam con “Non avere paura” di Tommaso Paradiso. #JERÙ - amoredimezzo : nessunx vuole venire al concerto di Tommaso Paradiso con me perché dicono che fa cagare bo io sinceramente sono sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Paradiso

Team World

Debutta in nona posizione l'ex Thegiornalisticon "Tutte le notti", in attesa di "Space Cowboy", il suo primo lavoro da solista. Chiude la top ten Gianni Morandi con "Apri tutte le ...In campo maschile, successo di Maurizio Macori (Sc St - Barthélemy; 22'40"8) seguito dal duo di Aspiranti:Cuc (Sc Gran; 22'56"5) e Simone Gemelli (Gs Godioz ; 23'16"5). Quarto, 2° ...Il brano è contenuto nel prossimo album di inediti, Space Cowboy, che uscirà il 4 marzo. Intanto, è stato annunciato il nome dell’unico artista con cui il cantautore ha collaborato per il nuovo È ...La gara, con formula a coppie stbl 4 plm, ha visto sul podio anche due esperti atleti Pibitini, Bona Veggi Stefano e Menegazzi Tommaso che ... Dolomiti, Asolo, Paradiso del Garda, Villafranca, Colli ...