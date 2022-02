Stefano Accorsi su Rai 1 con Vostro onore: il ringraziamento speciale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stasera Stefano Accorsi torna su Rai 1 in prima serata, debutta la fiction Vostro onore Il grande Stefano Accorsi è uno degli attori italiani più richiesti, con uno dei curriculum più vasti e ricchi dell’intero Paese. Stasera l’artista tornerà sul piccolo schermo, precisamente su Rai 1, con la nuova fiction Vostro onore. Ieri l’attore protagonista di film di successo e spaccati generazionali come L’ultimo bacio, è stato intervistato dalla grande Mara Venier a Domenica In, dove ha avuto modo di presentare il nuovo ruolo in cui sarà impegnato a partire proprio da questa sera. Stefano Accorsi non ha voluto iniziare la giornata però senza dedicare un pensiero proprio alla conduttrice, ringraziandola su Instagram ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Staseratorna su Rai 1 in prima serata, debutta la fictionIl grandeè uno degli attori italiani più richiesti, con uno dei curriculum più vasti e ricchi dell’intero Paese. Stasera l’artista tornerà sul piccolo schermo, precisamente su Rai 1, con la nuova fiction. Ieri l’attore protagonista di film di successo e spaccati generazionali come L’ultimo bacio, è stato intervistato dalla grande Mara Venier a Domenica In, dove ha avuto modo di presentare il nuovo ruolo in cui sarà impegnato a partire proprio da questa sera.non ha voluto iniziare la giornata però senza dedicare un pensiero proprio alla conduttrice, ringraziandola su Instagram ...

