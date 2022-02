Serie C 2021 2022 | il Modena la vince all’ultimo secondo | col Pescara è 1-0

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) Match interessante anche se non troppo spettacolare quello trache si chiude con una vittoria casalinga per 1-0. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale.che, con questo vittoria, allunga in classifica sulla Reggiana, andando a + 5. Quinto posto invece per il, in piena zona play-off. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte molto forte, con entrambe le squadre che si attaccano. Ilha il pallino del gioco, ma ilsi chiude con attenzione. Tante azioni, ma nulla di concreto o eccessivamente pericoloso. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.TEMPO – Iltempo invece vede la partenza sprint del, che però non riesce ...