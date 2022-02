Sci, Goggia ad un passo dalla terza coppa di discesa: 75 punti da difendere (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sofia Goggia Bologna, 28 febbraio 2022 - Sofia Goggia è ad un passo dalla sua terza coppa del Mondo di discesa libera. La bergamasca ha riscattato il sedicesimo posto di sabato trovando ieri il podio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) SofiaBologna, 28 febbraio 2022 - Sofiaè ad unsuadel Mondo dilibera. La bergamasca ha riscattato il sedicesimo posto di sabato trovando ieri il podio ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #SerieA il #Napoli c'è; #SerieB aggancio #Lecce; #EFLCup infinito #Liverpool; #Sci… - infoitsport : Sci alpino: Goggia mette le mani sulla coppa di discesa. Razzoli e Vinatzer non sfruttano la 'pazzia' dello slalom - OA_Sport : Le gare di sabato e domenica in chiave azzurra - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Sofia Goggia raggiunge i 40 podi in carriera in Coppa del Mondo! ???????? Rivivi il 3° posto a Crans Montana: - franconemarisa : RT @GDF: Sport invernali: in Coppa del Mondo di sci alpino, Sofia Goggia è terza nella discesa libera di Crans Montana (Svizzera). Per la s… -