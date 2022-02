Scala, il direttore d'orchestra è pro Putin: Valery Gergiev non dirigerà La Dama di Picche (Di lunedì 28 febbraio 2022) 'Credo che a questo punto lo possiamo escludere ': così il sindaco di Milano Giuseppe Sala risponde alla domanda dei cronisti sulla presenza del direttore d'orchestra Valery Gergiev (amico e alter ego ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) 'Credo che a questo punto lo possiamo escludere ': così il sindaco di Milano Giuseppe Sala risponde alla domanda dei cronisti sulla presenza deld'(amico e alter ego ...

