Rosalinda Cannavò | frecciatina a Dayane Mello | “Bisogna circondarsi d’oro”

Advertising

itsmc17 : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… - crisbbb2 : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… - iperesilienza : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… - oggicondusoij : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… - outoftrash : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

Dayane Mello non ha invitatoalla festa del suo 33esimo compleanno, [?] La news di gossipesclusa dalla festa di Dayane Mello: lo sfogo è stata pubblicata su Gossip Blog . Condividi: Twitter ...Dayane Mello ha compiuto 33 anni e ha festeggiato con amici ed ex gieffini. Non tutti però. Come prevedibile, all'appello mancava, con cui la brasiliana ha letteralmente tagliato i ponti dopo il GF Vip 5. Gli scatti della festa sono stati pubblicati dalla stessa Dayane su Instagram con stories e post. Leggi ...