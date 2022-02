“Putin? Se vuole uccidersi non serve l’atomica, faccia come quel tizio nel bunker nel 1945”: l’intervento dell’ambasciatore ucraino all’Onu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se il presidente russo Vladimir ”Putin vuole suicidarsi, non ha bisogno dell’arsenale nucleare. faccia come quel tizio a Berlino in un bunker nel maggio del 1945”. È il “suggerimento” che l’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, ha dato a Putin durante la riunione di emergenza dell’Assemblea generale dell’Onu, convocata proprio per il conflitto tra Russia e Ucraina. Kyslytsya si è riferito, senza nominarlo, ad Adolf Hitler, e ha sottolineato che il livello di sicurezza “della minaccia alla sicurezza globale” è stato “equiparato a quello della seconda guerra mondiale” o anche di più visto che “Putin ha messo in allerta le forze nucleari russe”. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se il presidente russo Vladimir ”suicidarsi, non ha bisogno dell’arsenale nucleare.a Berlino in unnel maggio del”. È il “suggerimento” che l’ambasciatorealle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, ha dato adurante la riunione di emergenza dell’Assemblea generale dell’Onu, convocata proprio per il conflitto tra Russia e Ucraina. Kyslytsya si è riferito, senza nominarlo, ad Adolf Hitler, e ha sottolineato che il livello di sicurezza “della minaccia alla sicurezza globale” è stato “equiparato alo della seconda guerra mondiale” o anche di più visto che “ha messo in allerta le forze nucleari russe”. L'articolo proviene ...

