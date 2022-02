Più pagamenti digitali è possibile? Dietro l' accordo tra Poste e la ex Lottomatica

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Mai come oggi la frontiera digitale è strategica, così l’ad diitaliane (azienda quotata con il 60 per cento del Tesoro) annuncia l’acquisizione del 100 per cento di Lis holding da International game technology per 0,7 miliardi. Operazione autofinanziata che garantisce una rete di 54 mila punti vendita con servizi di pagamento dei bollettini, carte prepagate, ricariche di telefonia, voucher ed altre soluzioni per esercenti ed imprese. Si tratta della exmentre Igt è di proprietà De Agostini. Ha una piattaforma digitale proprietaria con economie di scala, tecnologie e competenze. Nel 2021 ha generato un fatturato di circa 228 milioni ed un margine operativo lordo di circa 40 milioni. Nel nuovo piano industriale dic’è una rivoluzione hi-tech con l’ingresso in forze nel mercato dei...