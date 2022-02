Oggi è un altro giorno | Lilia in fuga dall' Ucraina | ' Mamma | hanno bombardato l' aeroporto | ora che faccio?'

Advertising

aldotorchiaro : La borsa di Mosca oggi non riesce ad aprire: l'eccesso di ribasso è l'indicatore-chiave del fallimento di #Putin. G… - _Nico_Piro_ : Aggiungiamo che il mar d'Azov è un altro focus (vedi thread di ieri) del conflitto sia perchè è l'affaccio al mare… - chetempochefa : 'A Bologna l'altro giorno era commovente, come oggi vedere tutte le donne ucraine accendere le candele...' Sua Ecc… - Giada73897641 : RT @streamsanjuan: oggi è uscita questa meraviglia e voi avete il coraggio di parlare di altro. con quale coraggio? - chiamatemimaes1 : la fatina che faceva la gelosa di sophie fino all’altro giorno quando parlava con soleil perché era la sua sorellin… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

...il suo disegno di restaurazione imperiale e la plateale violazione della sovranità di un...è un consulente speciale dell'Assemblea parlamentare dell'Osce e insegna a un Master di Relazioni ...C'è però unversante che Bruxelles ha messo subito in moto, spingendo il piede sull'... Risultato: venerdì scorso per avere un dollaro ci volevano 83 rubli (a inizio anno 75), in giornataper ...Un ragazzo autistico di 18 anni, scomparso da stamattina nella zona di San Pantaleo mentre passeggiava con il padre, è stato ritrovato nel pomeriggio sano e salvo dai Vigili del fuoco di Arzachena. Il ...Ormai tutti così: «Con le mani, con i piedi, con il cuore, con il culo, ciao ciao», dove l’ultimo sfacciato sostantivo è il motto liberatorio del momento, grazie al trionfo sanremese di La rappresenta ...