Advertising

iconanews : Nomine:carica di 639 poltrone da rinnovare nelle partecipate - fisco24_info : Nomine:carica di 639 poltrone da rinnovare nelle partecipate: Indagine Comar, le donne sono 243, il 38% - phibylydia : RT @lacarbellisa: @rio_vela Si capisco. E in un certo senso spiace che abbia preso questa piega. Ma era un'impostazione data dal Sindaco in… - lacarbellisa : @rio_vela Si capisco. E in un certo senso spiace che abbia preso questa piega. Ma era un'impostazione data dal Sind… -

Ultime Notizie dalla rete : Nomine carica

Agenzia ANSA

Sono 639 le cariche scadute da rinnovare in 107 società partecipate dal ministero dell'Economia e delle Finanze. E' quanto emerge dalla quinta edizione dell'analisi del Centro Studi CoMar sul governo ...... come nel caso di specie" osservando altresì "che, in generale, ladi consigliere di amministrazione di Ias non è tra quelle per le quali sussiste, nel sistema del D. Lgs. 39/2013, il divieto ...ROMA, 28 FEB - Sono 639 le cariche scadute da rinnovare in 107 società partecipate dal ministero dell'Economia e delle Finanze. E' quanto emerge dalla quinta edizione dell'analisi del Centro Studi CoM ...L’amministratore della Provincia contrario alla riconferma di Nando Faedda L’ente rischia di vedere azzerato il cda e di rimanere senza presidente ...