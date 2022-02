Michelle Hunziker, le parole toccanti sulla grave malattia: “Una battaglia difficilissima” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La conduttrice Michelle Hunziker e le parole toccanti sulla malattia: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità Una delle conduttrici che ha cambiato totalmente il modo di fare televisione in Italia grazie al suo straordinario talento dimostrato in moltissimi show da lei condotti come il tg satirico Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti, Love Bugs, All Toghether Now e Paperissima: stiamo parlando di Michelle Hunziker, oggi la conduttrice per eccellenza del suo primo one-woman show dedicato alla sua vita con tantissimi ospiti dal titolo Michelle Impossibile. Ella è stata legata al cantante Eros Ramazzotti e dalla loro unione è nata la bella Aurora con cui ha un rapporto davvero speciale. curiosità (foto ... Leggi su topicnews (Di lunedì 28 febbraio 2022) La conduttricee le: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità Una delle conduttrici che ha cambiato totalmente il modo di fare televisione in Italia grazie al suo straordinario talento dimostrato in moltissimi show da lei condotti come il tg satirico Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti, Love Bugs, All Toghether Now e Paperissima: stiamo parlando di, oggi la conduttrice per eccellenza del suo primo one-woman show dedicato alla sua vita con tantissimi ospiti dal titoloImpossibile. Ella è stata legata al cantante Eros Ramazzotti e dalla loro unione è nata la bella Aurora con cui ha un rapporto davvero speciale. curiosità (foto ...

Advertising

zazoomblog : Trussardi e Hunziker Michelle si regala la prima vacanza da sogno come single - #Trussardi #Hunziker #Michelle… - CristinaCmr : RT @SpartacusVive: Michelle #Hunziker alle #Maldive con le bimbe: 'Sono dall'altra parte del #mondo per staccare un po'' CUCCIOLA LEI, DEV… - SpartacusVive : Michelle #Hunziker alle #Maldive con le bimbe: 'Sono dall'altra parte del #mondo per staccare un po'' CUCCIOLA LEI, DEVE STACCARE UN PO'... - infoitcultura : Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi in montagna con un'amica misteriosa: le foto sospette - infoitcultura : Elisabetta Franchi smentisce le indiscrezioni di Chi: l'amicizia con Michelle Hunziker resiste -