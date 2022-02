La rivincita di Insigne: il 100% per lo scudetto, poi Toronto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Che voglia di correre verso i tifosi e festeggiare. La notte magica di Lorenzo Insigne all'Olimpico si chiude come il capitano aveva fortemente voluto. Perché nel Napoli che rialza la testa alla fine ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Che voglia di correre verso i tifosi e festeggiare. La notte magica di Lorenzoall'Olimpico si chiude come il capitano aveva fortemente voluto. Perché nel Napoli che rialza la testa alla fine ...

Advertising

OdeonZ__ : La rivincita di Insigne: il 100% per lo scudetto, poi Toronto - sportli26181512 : La rivincita di Insigne: il 100% per lo scudetto, poi Toronto: Riecco Insigne e il Napoli sogna: una rivincita da s… - Gazzetta_it : La rivincita di Insigne: il 100% per lo scudetto, poi Toronto #napoli -