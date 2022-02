Kevin Owens | “Incontrare Stone Cold mi ha cambiato la carriera”

(Di lunedì 28 febbraio 2022)sembra essere proiettato ad affrontare un match storico, a WrestleMania. Infatti, sembra ormai certo che sarà lui l’avversario designato per il ritorno sul ring di una delle Superstar più amate e iconiche di sempre:Steve Austin. Il match sarà doppiamente speciale per KO, dato che andrà ad affrontare uno dei suoi idoli. Un consiglio prezioso, ospite sul podcast “Out of Character with Ryan Satin”, ha parlato dell’importanza diSteve Austin nella sua, che ha raggiunto un punto di svolta grazie al suo primo incontro col Texas Rattlesnake nel 2005, e di un consiglio in particolare: “È qualcosa che ha definito il mio personaggio. L’ha fatto davvero. Sembra quasi un’esagerazione dire che la mia ...

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Owens

"La decisione di non rinnovare il contratto è stata presa più dalla WWE che da Cesaro, nel senso che la federazione non gli ha fatto una buona offerta come con Sami Zayn, Kevin Owens o AJ Styles. Il feud tra Stone Cold Steve Austin e Kevin Owens sembra sempre più probabile, con il canadese che lancia un'ulteriore provocazione ...