Lil77Gen : RT @DiMarzio: Ufficiale il ritorno di #Novellino alla guida della #JuveStabia, c'è anche l'annuncio ?? - sportli26181512 : Juve Stabia, UFFICIALE: Walter Novellino è il nuovo allenatore: Dopo l'esonero mattutino di mister Stefano Sottili,… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juve Stabia, Novellino torna in panchina - juve_magazine : UFFICIALE - Juve Stabia, Novellino nuovo allenatore - MessinaSportiva : Walter Novellino torna alla guida della Juve Stabia. Sabato affronterà il Messina - -

Commenta per primo a S. S.comunica di aver affidato nuovamente l'incarico di responsabile della prima squadra a Walter Alfredo Novellino. Il tecnico dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento in vista ...Castellammare di. Lacambia ancora. Esonerato Stefano Sottili , in panchina torna Walter Alfredo Novellino , che era stato sollevato dall'incarico e avvicendato, con il trainer a cui ora subentra, lo scorso 17 ...La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile della prima squadra a Walter Alfredo Novellino. Il tecnico dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento in ...Dopo l'esonero del tecnico Stefano Sottili e del ds Raffaele Rubino, la Juve Stabia richiama in panchina Walter Novellino, il ...