Il report Onu sul clima e il rischio di un flop colossale (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'orizzonte temuto è il "flop colossale", con deep impact molto più gravi rispetto a quelli finora stimati. "Questo rapporto – sottolinea con parole durissime il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres – è il più importante nella storia dell'IPCC, quello che ci mette di fronte alle nostre responsabilità. La popolazione del Pianeta è colpita duramente e gli ecosistemi sono già adesso a un punto di non ritorno. È fondamentale rispettare il taglio delle emissioni del 45% entro il 2030 e arrivare al net zero entro il 2050, ogni altro atteggiamento è criminale. Ma più che rallentare i fossili è importante ora aumentare la produzione di energia verde". Hanno messo ancora nero su bianco la crisi climatica i duemila scienziati dell'Intergovernmental Panel on climate Change, la task force indipendente di 2000 scienziati ...

