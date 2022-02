I Simpson lo avevano previsto (ancora): l’invasione russa in Ucraina in un episodio del 1998 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lenin resuscita, il muro di Berlino si rialza e la Russia invade l’Ucraina: i Simpson lo avevano predetto, nel 1998. Come è già successo diverse volte nel corso degli anni, la serie animata più famosa e amata d’America torna a fare scalpore, riconfermandosi come un Nostradamus contemporaneo. I Simpson avevano (forse) predetto l’invasione dell’Ucraina? La serie con la sfera di cristallo, ecco i Simpson. Episodi assurdi che facevano ridere tutti nel momento della loro pubblicazione, si sono ritrovati al centro di accese discussioni anni dopo, nel momento in cui tali episodi assurdi si sono trasformati in realtà. L’elezione di Donald Trump, la fusione Disney-Fox, il Covid: i Simpson hanno sempre visto lungo. Ora, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lenin resuscita, il muro di Berlino si rialza e la Russia invade l’: ilopredetto, nel. Come è già successo diverse volte nel corso degli anni, la serie animata più famosa e amata d’America torna a fare scalpore, riconfermandosi come un Nostradamus contemporaneo. I(forse) predettodell’? La serie con la sfera di cristallo, ecco i. Episodi assurdi che facevano ridere tutti nel momento della loro pubblicazione, si sono ritrovati al centro di accese discussioni anni dopo, nel momento in cui tali episodi assurdi si sono trasformati in realtà. L’elezione di Donald Trump, la fusione Disney-Fox, il Covid: ihanno sempre visto lungo. Ora, ...

Advertising

DrGregTzu : @CurrentiCalamo_ I #Simpson avevano mai previsto i virologi? Forse visto l'assurdo sarebbe stato troppo anche per loro... - CarpaneseSilva1 : RT @Giandom84354994: Non è che per caso i Simpson avevano previsto pure questo? - Giandom84354994 : Non è che per caso i Simpson avevano previsto pure questo? - FUCKiro : E anche stavolta I Simpson c’avevano prsso #RussiaUkraine #URSS #fuckWar - tppslv : Come sempre i #Simpsons avevano previsto tutto. #Simpson #UcraniaRussia #Ucraina #UkraineRussiaWar #TheSimpsons -