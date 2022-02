Guerra Ucraina-Russia, Mosca: “Dura risposta a Ue per suo coinvolgimento” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mosca darà ”una Dura risposta all’Unione europea per il suo ruolo negli eventi in Ucraina”, in Guerra con la Russia. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo citato dall’agenzia di stampa Interfax. Il Cremlino ha quindi messo in guardia contro la fornitura di armi letali a Kiev. In una nota il ministero degli Esteri russo ha infatti affermato che i paesi che sostengono l’Ucraina con armi letali si devono assumere la responsabilità dell’uso di queste armi Durante l’offensiva in corso. Intanto scattano sanzioni dell’Unione europea per altri 26 oligarchi russi, tra i quali il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, l’uomo d’affari Alisher Usmanov e i proprietari del gruppo Alfa Mikhail Fridman e Petr Aven. Il provvedimento è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –darà ”unaall’Unione europea per il suo ruolo negli eventi in”, incon la. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo citato dall’agenzia di stampa Interfax. Il Cremlino ha quindi messo in guardia contro la fornitura di armi letali a Kiev. In una nota il ministero degli Esteri russo ha infatti affermato che i paesi che sostengono l’con armi letali si devono assumere la responsabilità dell’uso di queste arminte l’offensiva in corso. Intanto scattano sanzioni dell’Unione europea per altri 26 oligarchi russi, tra i quali il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, l’uomo d’affari Alisher Usmanov e i proprietari del gruppo Alfa Mikhail Fridman e Petr Aven. Il provvedimento è stato ...

